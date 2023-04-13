Rüyada cehennem görmek ne demek? Rüyada cehennem görmenin anlamı nedir?

Rüyada cehennem görmek aile içi huzursuzluğa işarettir.

Rüyada cehennemde olduğunu görmek bir kişinin sizi kötülük yapmak için korkutacağı anlamına gelir.

Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar ile tâbir olunur.

Rüyada cehenneme girdiğini görmek, dünya hayatında fakr ve zarurete, gam ve kedere, âhirette de azaba işarettir.

Rüyada cehennemden kurtulduğunu görmek, günahtan tevbe etmeye; cehennemde oturup yemek yemek ve şarabından içmek günahta ısrar etmeye delâlet eder.

Rüyada yüzü siyah, gözleri gömgök olarak görmek ve cehennemde bulunmak, Allanın düşmanları ile dost olmaya yorumlanır.