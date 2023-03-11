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Rüyada çiftçi görmek ne anlama geliyor? Rüyada çiftçi görmek ne demek?

Rüyada çiftçi görmek, çiftlik görmek ne demek? İşte anlam ve tabirleri...

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:55
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Rüyada çiftçi görmek ne anlama geliyor

Rüyada çiftçi görmek ne anlama geliyor? Rüyada çiftçi görmek ne demek?
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Rüyada çiftçi görmek menfaate, hastalığa, helal kazanç ve hayra yorulur.

Rüyada çiftçi olup ekin ektiğini görmek, rızka, helâlinden kazanmaya ve menfaata işarettir.

Rüyada bir tarlayı sabanla sürdüğünü görmek, bazı işlerden kazanç elde etmeye delalettir.

Bekâr birinin rüyada çiftlik görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. Aynı rüyayı evli adamın görmesi, doğacak çocuğa işarettir.

Rüyada çiftlik görmek elinize para geçecek demektir.Bolluğun ve bereketin anlamıdır.

Rüyada bir çiftlikte ve harman yerinde olduğunu görmek, çocuklarının mürüvvetini göreceğine alâmetir.

Çiftlikte bir ata bindiğini görmek, arzu ve emelinin yerine geleceğine delâlet eder.

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