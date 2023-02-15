Rüyada çocuk görmek ne demek? Rüyada hasta çocuk görmek ne anlama gelir?

Rüyada çocuk görmek genel olarak mutluluğa huzura yorulur. Ancak olumsuz yönleri de olduğu söyleniyor.

Rüya tabircilerine göre, rüyada çocuk görmek zenginliğe ve mutluluğa delalet eder.

ERKEK VE KIZ ÇOCUK GÖRMEK

Rüya sahibi eğer erkek çocuğu görüyorsa iyi bir haber alacağı anlamına geliyor.

Ancak yorumculara göre, eğer kız çocuğu görülüyorsa kötü bir haber alabilir.

YENİ DOĞMUŞ ÇOCUK GÖRMEK

Rüyada yeni doğmuş bir çocuk görmek, sevinç ve sürura tabir edilir.

Yorumculara göre, çocuğu kucağına alıp sevdiğini görmek, hayır ve menfaate işarettir.

Eğer rüya sahini çocuğu emzirdiğimi görüyorsa yakın zamanda sevinç yaşayacağına işaret ediyor.

Yine rüyada bir bebeğin süt emdiğini görmek, evdeki rızık ve bereketin bolluğuna delâlet eder.

HASTA ÇOCUK GÖRMEK

Rüyada hasta bir çocuk görmek kendi çocuğunuzun çok sağlıklı olacağına ancak başka sorunlarla karşılaşacağı anlamına gelir.