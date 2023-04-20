Rüyada dalgalı deniz görmek ne demek?

Rüyada dalgalı deniz görmenin hem iyi hem de kötü tabirleri vardır.

Rüyada dalgalı deniz görmek ne demek?

Rüyada kişinin dalga görmesi, azab ve şiddete delâlet eder.

Rüyada dalga görmek dünya azabına alâmettir.

Bir kimsenin rüyada dalgaya kapılıp sürüklendiğini görmesi, Allahu Teâlâ'nın emirlerinden yüz çevirmeye ve günaha işarettir.

Rüyada dalgalı deniz görmek başarının zorluklarla mücadeleler sonrasında geleceğini belirtir. B

Bekar bir kişi rüyada dalgalı deniz gördüyse hayatında bazı sorunlar yaşanacağına yorumlanır.

Rüyada dalgalarla boğuşan bir insan, çok önemli bir fırsat değerlendirerek birden yükselir anlamındadır.

Rüyada dalgalı denizde yüzmek bol para kazanmak demektir

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