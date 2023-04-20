Rüyada dans etmek ne demek?

Rüyada dans etmenin iyi ve kötü yanları vardır.

Rüyada dans etmek ne demek?

Rüyada dans etmek genel olarak iyiye yorulmaz.

Rüyada güzel bir yerde güzel bir müzik eşliğinde dans etmek kısmete işarettir.

Rüyada dans hatalı düşüncelere, sıkıntılara delalettir.

Rüyasında dans ettiğini gören kimse zor duruma düşecektir.

Zengin veya fakir, rüyada hanımının dans ettiğini görmesi, utanılacak bir halin zuhuruna yorumlanır.

Bir insan, erkek veya kadın, hasta olanın rüyada dans ettiğini görmesi, hastalığının uzun müddet devamına alâmettir.

Deniz seferinde olan birinin rüyada gemi içinde dans ettiğini görmesi, o zatın gemide uğrayacağı şiddete işarettir.

Fakir birinin dans etmesi, onun dövülmesine tabirdir.

Rüyada dansçı görmek, eğer kendisi için dans edi yorsa musibet ile tâbir olunur.

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