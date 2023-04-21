Rüyada deniz görmek neye işaret?

Rüyada deniz görmenin olumlu ve olumsuz tabirleri vardır.

Rüyada deniz görmek neye işaret?

Rüyada deniz görmek iyiye yorulur. Rüyada masmavi deniz görmek güzel bir yaşama tabir edilir.

Rüyada dalgalı bir deniz mutluluğa kavuşulacağına delalet eder.

Rüyada denizde yüzdüğünü gören kişi peş peşe yolculuklara çıkar demektir.

Rüyada denizin bütün suyunu içtiğini görmek, dünyanın birçok nimetlerine mâlik olmaya delâlet eder.

Rüyada denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmağa, selâmet ve sürura ermeye işarettir.

Yine kişinin rüyada deniz görmesi, arzu ve isteklerinin yerine gelmesine ve gönül safasına tabir edilir.

Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurduğunu görmek, çok mal biriktirmek ile tâbir olunur.

Rüyada denizden su içtiğini görmek, içtiği miktarca ilim ve edep elde etmeye alâmettir.

Rüyada denizde yıkandığını görmek, günah ve hatalardan halâs olmaya, hüzün ve kederin gitmesine delâlet eder.

Rüyada suyun kendisini kapladığını ve orada öldüğünü görmek ise, şehid olarak vefat etmeye alâmettir..

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