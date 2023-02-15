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Rüyada deprem görmek neye işaret? Rüyada deprem görmenin tabiri nedir?

Büyük depremlerin olduğu şu günlerde rüyada deprem görmenin anlamı nedir merak konusu oldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:08
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Rüyada deprem görmenin anlamı nedir

Rüyada deprem görmek neye işaret? Rüyada deprem görmenin tabiri nedir?
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Rüyada deprem görmenin sadece olumsuz yönleri bulunuyor. Rüyasında deprem yaşadığı gören kişinin iş hayatında sıkıntılar yaşayacağına yorumlanıyor.

Ayrıca rüyada deprem görmek ülkeler arasında savaşların çıkabileceğine de delalet ediyor.

Genel olarak rüyada deprem görmek üzüntü ve kederi işaret ediyor. Yorumculara göre, rüyada deprem görmek zarar, ziyan ve işlerin iflâsı ile tâbir olunur.

Aynı zamanda depremin korku ve şiddete de alamet ettiği söyleniyor. Rüyada deprem gören rüya sahibinin gelişmelere, değişikliklere ve farklı olaylara hazır olmalıdır.

RÜYADA YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAK

Eğer kişi rüya yıkılan bir binanın altında kaldığını ve kurtulduğunu görüyorsa sorunlardan kurtulacağına yorumlanıyor. Rüya sahibinin varsa borçlarını ödeyeceğine de delalet ediyor.

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