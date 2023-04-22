Rüyada deve görmek neye işaret? Rüyada deve görmenin anlamı nedir?

Rüyada erkek deve görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Erkek devenin kendisine zahmet verdiğini görmek, o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere uğrayacağına delâlet eder.

Kişinin rüyada dişi deveye sahip olduğunu görmesi, saltanat ve kudrete işarettir.

Bir kimsenin rüyada devenin yününü aldığını görmesi, ele geçecek mala yorumlanır.

Ancak bu mal devamlı olmaz. Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince tabir edilir.

Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, deve sağmak çok mala ve rızka anlamlandırılır.

Rüyada deveden düştüğünü görmek, fakirliğe, devenin bir kimseye ayağı ile vurduğunu görmek, hastalığa yorumlanır.

Rüyada deve görmek bazı sorunlarlar karşılaşıcağınıza tabir edilir.