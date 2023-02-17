Rüyada diş görmenin tabiri nedir? Rüyada diş görmek ne demek?

Rüyada diş görmek hastalığa yakalanacağına işarettir. Eğer rüya sahibi dişlerinizin döküleceğini görüyorsa yakında kötü haberler alacağı anlamına geliyor.

Rüyada diş görmek ayrıca uzun ömre delalet ediyor.

Rüyada görülen dişler mala, binit hayvanlarına, kiraya verilen eve ve tarlaya, ölüm ve hayata, ayrılığa ve birleşmeye işarettir.

Rüyada diş görmek insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere yorumlanıyor.

Kişi rüyasında düşen dişi arayıp bulamazsa bu rüya, akrabadan birinin vefat edeceğine delâlet eder.

Rüyada bir dişinin ağrı vererek düştüğünü görmek, yakın ve sevdiği akrabadan birinin vefatına işarettir.

Rüyada dişlerinin çürümüş olduğunu görmek, aile durumunun zayıflığına alâmettir. Yine rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu görmek de, aile halkının dağılmasına ve malın noksanlığına delâlet eder.