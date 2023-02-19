﻿Rüyada doktor görmek ne anlama geliyor? Rüyada doktor görmek ne demek?

Rüyada doktor görmenin hem olumlu hem de olumsuz birçok anlamı bulunuyor.

Rüyada doktor görmek kişinin düşmanlaırının olduğu anlamına geliyor.

Eğer rüyayı gören bir kadın ise kadının sağlık sorunları olacağına işaret eder.

Bir kişinin rüyada doktor görmesi, âlim ve fazıl birine delâlet eder.

Rüyada bir doktorun kendisine ilâç verdiğini görmek vücudun sıhhat ve afiyetine delâlet eder.

Rüyada doktor gören kişinin iş hayatında bazı sıkıntılar yaşayacağına da yorumlanır.

Ayrıca bir hasta rüyasında doktor görürse, o kişinin sağlığına kavuşacağına da işarettir.