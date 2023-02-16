Rüyada düğün görmek ne demek? Rüyada düğün görmenin anlamı nedir?

Bazen rüyalar kişilere bazı mesajlar verebiliyor. Rüya sahibi rüyasında düğün gördüyse mutluluğa erişeceğine anlamına geliyor.

Rüyada düğün görmek kişinin refaha ulaşacağına da işaret eder. Ayrıca rüyada düğün görmek, üzüntü ve kederin kişinde uzaklaşacağına delalet eder.

Ama eğer kişi kendi düğünün görüyorsa bunun olumsuz haberler getireceği de söyleniyor.

RÜYADA KENDİ DÜĞÜNÜNÜ GÖRMEK

Yorumculara göre, kendi düğününü gören kişi uzakta yaşayan bir yajınından kötü haber alabileceği anlamına da geliyor.

Olumsuz olarak yine rüyada düğün görmenin bir cenaze olacağına da işaret ediyor. Eğer hastanın birinin evinde düğün gerçekleşiyorsa da o hastanın yaşamını yitireceğine de delalet eder.