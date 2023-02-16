16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada düğün görmek ne demek? Rüyada düğün görmenin anlamı nedir?

Rüyada düğün görmek genel olarak iyiye yorulur. İşte detaylar…

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:04
Takip Et

Rüyada düğün görmenin olumlu ve olumsuz anlamları

Rüyada düğün görmek ne demek? Rüyada düğün görmenin anlamı nedir?
+
Aa
-

Bazen rüyalar kişilere bazı mesajlar verebiliyor. Rüya sahibi rüyasında düğün gördüyse mutluluğa erişeceğine anlamına geliyor.

Rüyada düğün görmek kişinin refaha ulaşacağına da işaret eder. Ayrıca rüyada düğün görmek, üzüntü ve kederin kişinde uzaklaşacağına delalet eder.

Ama eğer kişi kendi düğünün görüyorsa bunun olumsuz haberler getireceği de söyleniyor.

RÜYADA KENDİ DÜĞÜNÜNÜ GÖRMEK

Yorumculara göre, kendi düğününü gören kişi uzakta yaşayan bir yajınından kötü haber alabileceği anlamına da geliyor.

Olumsuz olarak yine rüyada düğün görmenin bir cenaze olacağına da işaret ediyor. Eğer hastanın birinin evinde düğün gerçekleşiyorsa da o hastanın yaşamını yitireceğine de delalet eder.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
3
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
4
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Kronik bronşit nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kronik bronşit nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kronik bronşit nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de
﻿İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de
﻿İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de
﻿İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı
﻿İstanbul'a getirilen yaralılardan 6 bin 366'sı taburcu edildi
﻿İstanbul'a getirilen yaralılardan 6 bin 366'sı taburcu edildi
﻿İstanbul'a getirilen yaralılardan 6 bin 366'sı taburcu edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.