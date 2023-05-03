Rüyada fırtına görmek neye işaret?

Rüyada fırtına görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Rüyada fırtına görmek neye işaret?

Rüyada fırtına görmek bazı şeylerin değişeceğine işaret eder.

Rüyada fırtına görmek kişinin kendisine yeni bir yol çizeceğine delalet eder.

Rüyada fırtınada her şeyin yerle bir olduğunu gören biri yeniden doğar.

Rüyada fırrına görmek eldeki malın telef olmasına işarettir.

Rüyada görülen rüzgâr, estiği tarafa ve şekline göre mânâ taşır ve öyle tâbir edilir.

Rüyada sabah meltemi görmek, tatlı ve huzurlu bir hayata ve kolayca elde edilecek mala delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada fırtınadan evinin çatısının uçtuğunu görmesi, o evden çıkacak bir ölüye yorumlanır.

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