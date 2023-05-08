Rüyada hançer görmek ne anlama geliyor?

Rüyada hançer görmenin olumlu ve olumsuz anlamları vardır.

Rüyada hançer görmek ne anlama geliyor?

Rüyada hançer görmek kuvvet ve güç anlamına geliyor.

Rüyada elinde hançer olduğunu gören kimse güçlenir.

Rüyada elindeki hançeri kendine saplayan, işle ilgili hata işlemiş demektir.

Rüyada hançeri birine saplarsa iyilik yapacağına işarettir.

Rüyada paslı hançer kişinin inadına yorulur.

Rüyada hançer görmek, mal ve menfaate delâlet eder.

Rüyada elinde bir hançer olduğunu gören, mal mülk ve zenginliğe nail olur.

Rüyada hançeri veya bıçağı kınına soktuğunu görmek, bir kadınla evlenmeye alâmettir.

Bazı kere de hançer görmek, kudret ve kuvvete yorumlanır.

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