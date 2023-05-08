Rüyada havuz görmek neye işaret? Rüyada havuz görmenin anlamı nedir?

Rüyada havuz görmek geleceğin çok parlak olmasına işarettir.

Rüyada kirli bir havuz görmek kavgaların olacağına delalet eder.

Rüyada içi berrak su ile dolu bir havuz görmek, cömert, kerim ve faydalı bir kimseye yorumlanır.

Rüyada havuzdan abdest aldığını görmek, Allah'ın izniyle üzüntü ve kederden kurtulmaya tabir edilir.

Rüyada su dolu bir havuz gören kişi, kâmil akla mâlik ve itibar sahibi bir kadın ile evlenir.

Rüyada havuzda yüzdüğünü görmek, iyilikle tâbir edilmez.

Eğer havuzun suyu murdar ve bulanık ise, bu kere, haram mal ve servet kazanmış bir kadına anlamlandırılır.

Rüyada suyu çekilmiş bir havuz görmek, üzüntü ve sıkıntıya; havuzdan su içmek ise, işlerin selâmetine tabir edilir.