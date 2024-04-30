Altay Bayındır yıkıldı

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

Kırmızı Şeytanlar, transferde sürpriz bir öncelik belirledi.

KALECİ TRANSFERİ!

Geçen yaz Inter'den transfer edilen Andre Onana'nın beklenen düzeye çıkmaması sonrası kaleye bir takviye yapmaya karar veren Manchester United, Onana ile rekabete girebilecek bir kaleciyi kadrosuna katmak için kollarını sıvadı.

Yine geçen yaz transfer döneminde kadroya katılan milli kaleci Altay Bayındır için ise işler çıkmaza girdi.

Altay Bayındır, Andre Onana'nın kötü performansına rağmen sadece 28 Ocak'ta FA Cup'ta oynanan Newport Counrty maçında forma giyebildi.

United formasıyla sadece 1 maçta süre alan Altay, yeni bir kaleci transferi veya üçüncü kaleci olması durumunda takımdan ayrılacak.

MANU PROVEDEL'İN PEŞİNDE

Fichajes'in haberine göre; Manchester United, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen 30 yaşındaki kaleci Ivan Provedel'i transfer etmek istiyor.

Provedel, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken attığı gol ile gündeme oturmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı son dakikalarda beraberlik golünü atan Provedel, Devler Ligi'nde bunu başaran dördüncü kaleci olarak tarihe geçmişti.