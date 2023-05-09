Rüyada horoz görmek ne anlama geliyor?

Rüyada horoz görmek genel olarak iyiye yorulur. Rüyada horoz görmek dertlerin biteceğine işarettir.

Rüya tâbircileri horozu evin erkeği ve efendisi olarak tâbir etmişlerdir.

Rüyada görülen tavuk da evin hanımını temsil eder.

Bir kimsenin rüyada horoz görmesi, müezzine, hatibe veya güzel okuyan kimseye delâlet eder.

Rüyada horoz görmek, kendisi yapmadığı halde iyilikle emreden bir adama yorumlanır.

Rüyada bir horoza mâlik olduğunu görmek, erkek bir çocuk ile tâbir olunur ve o kimsenin bir erkek çocuğu dünyaya gelir.