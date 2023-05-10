Rüyada idrarını tutmak veya görmek ne anlama geliyor?

Rüyada idrarının gelmesi, idrarı tutmak hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada idrarını tutmak veya görmek ne anlama geliyor?

Rüyada idrar tutamamak, malın ve paranın artacağına, zenginliğe işarettir.

Rüyada idrarı tutmakta zorlanmak mutlu haberlerin geleceğine delalet eder.

Rüyada yol ortasında idrar yapmak umulmadık bir kişindne kötülük geleceğine yorulur.

Rüyada idrar darlığı kişinin fakirleşeceğine tabir edilir.

Rüyada şişe içinde idrar görmek hastenlik olacağına işarettir.

Rüyada idrak (yani sidik) görmek, haram mala ve haram mal sarfetmeye delâlet eder.

Rüyada herhangi bir yere idrar yapıp rahatladığını görmek, rızkın genişliğine, üzüntü ve kederin gideceğine ve rahata ermeye yorumlanır.

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