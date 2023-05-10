Rüyada iğne görmek ne anlama geliyor?

Rüyada iğne görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Rüyada iğne görmek ne anlama geliyor?

Rüyada iğne görmek sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine işarettir.

Rüyada iğne görmek dert ve şanssızlığa yorulur.

Bekâr bir kimsenin rüyada iğne görmesi, evlenmeye, fakir için halinin iyiye dönmesine ve rızka delâlet eder.

Rüyada eline bir iğne aldığını görmek, işlerin düzgünlüğüne, dağınık işlerin toplanması ve düzelmesi için arzu edilen şey üzerine tabir edilir.

Rüyada iğne ile dikiş dikiyorsa, bu rüya, halinin iyi olmasına dağınık ve düzensiz işlerin toplanmasına işarettir.

Rüyada iğnenin zayi olduğunu veya çalındığını görmek, işlerin bozulmaya yüz tuttuğuna alâmettir.

Rüyada görülen iğne, kendisi ile iyi geçinilen erkek ve kadına yorumlanır.

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