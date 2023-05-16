Rüyada kalkan görmek ne demek? Rüyada kalkan görmek neye işaret?

Rüyada kalkan görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Rüyada kalkan görmek ne demek? Rüyada kalkan görmek neye işaret?

Rüyada kalkan görmek kişinin düşmanının olacağına işarettir.

Rüyada beyaz kalkan görmek, din ve kıymetli erkeğe; yeşil kalkan, takva ve vera sahibi erkeğe; kırmızı kalkan, oyun oynayan neşeli erkeğe, siyah kalkan, mal sahibi ve büyük kimseye; karışık renkli kalkan da karışık bir adama delâlet eder.

Rüyada kalkan görmek, kişiyi zarar ve ziyandan koruyan ve muhafaza eden kalkan, örtü v.s. gibi şeylere yorumlanır.

Rüyada kıymetli ve güzel bir kalkan görmek, zengin ve güzel bir kadın ile tâbir olunur.

Kıymetsiz ve çirkin kalkan, çirkin ve kıymetsiz kadına anlamlandırılır.

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