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Rüyada kan görmek ne demek? Rüyada kan görmenin anlamı nedir?

Rüyada kan görmek hem iyi hem de kötü anlamları bulunuyor. İşte rüyada kan görmenin tabirleri…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:29
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Rüyada kan görmek ne demek. Rüyada kan görmenin anlamı nedir

Rüyada kan görmek ne demek? Rüyada kan görmenin anlamı nedir?
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Rüyada kan görmek savaş ve felaketin habercisidir.

Rüyada kan gören kişinin hayal kırıklığına uğrauyacağı ve üzüntlü günler yaşayacağı anlamına geliyor.

Rüyada kan aldırmak dinlenmeniz gerektiğine tabir edilir.

RÜYADA KAN GÖRMEK

Kan rüyası, haram mal ile tâbir olunur.

Danyal (a.s.) demiştir ki:

"Rüyada burnundan kan aktığını görmek, haram mal kazanmaya delâlet eder. Eğer kan az olmayıp elbisesini ıslatır ve kendisinde zaaf ve bitkinlik görür ise, bu defa rüya, fakirliğe ve malın noksan olmasına delâlet eder."

Rüyada, cilt ve deriden kan aktığını görmek, sıhhat ve selâmete alâmettir.

Nablusî demiştir ki:

"Bir kimse rüyada kan küpüne yahut testisine veya kandan çukura düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana delâlet eder. Rüyada testide görülen kan, âdet gören kadının kanıdır. Hayız kanı, bekâr kız için kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa delâlet eder."

Bir kimsenin rüyada kendi kanını içtiğini görmesi, üzüntü, keder ve meşakkata delâlettir.

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