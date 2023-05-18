Rüyada karanfil görmek ne demek? Rüyada karanfil görmek neye işaret?

Rüyada karanfil görmek güzelliğe işarettir.

Rüyada yanında birçok karanfil olduğunu ve onları halka dağıttığını görmek, o mahalde isminin hayırla yâd edilmesine delâlet eder.

Rüyada karanfilleri kimseye vermediğini görmek hayır ve iyiliğe tabir edilir.

RÜYADA KARANFİL GÖRMEK

Rüyada kırmızı karanfil görmek yoğun bir aşka yorulur.

Beyaz karanfil görmek temizlik ve saflığa işarettirç.

Rüyada karanfil görmek mutluluğa ve güzel günlere delalet eder.

Rüyada sarı karanfil görmek keder ve sağlık problemlerine yorumlanır.