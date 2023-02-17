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Rüyada karınca görmek ne anlama gelir? Rüyada karınca görmek neye işaret?

Bolluk ve bereket anlamı olan karıncayı rüyada görmenin de çeşitli tabirleri bulunuyor.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:26
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Rüyada karınca görmek ne demek

Rüyada karınca görmek ne anlama gelir? Rüyada karınca görmek neye işaret?
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Rüyada karınca görmek iyi ve güzel şeylere yorumlanıyor. Karınca görmek bereket olarak yorumlanır.

Eğer rüya sahibi karınca görüyorsa, çok hırslı olduğunu ve her şey den kolay kolay memnun olmayan biri olduğuna işaret eder.

Genel olarak rüyada karıncı görmek uzun ömre delalet eder. Karınca görmenin anlamı aile kurmak olarak da açıklanır.

Rüyada karınca yemek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır.

Rüyada küçük ve kırmızı karınca görmek, zayıf insanlara, iri ve siyah karınca görmek de akraba ve hane halkına delâlet eder.

Rüya tabircilerine göre, ağzından burnundan karıncaların çıktığını görmek ömrün bittiğine yorumlanır.

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