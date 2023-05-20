Rüyada katır görmek ne demek? Rüyada katır görmek neye işaret?

Rüyada katır görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada katır görmek ne demek? Rüyada katır görmek neye işaret?

Rüyada katır görmek başarıya ulaşılacağına işarettir.

Rüyada katır satın almak aile yaşamında bazı sıkıntıların olacağına delalettir.

Rüyada katırdan düşmek işlerinizde para kaybedeceğinize yorumlanır.

Rüyada beyaz yüzlü, dört veya iki ayağı sikkeli bir katıra binip kıble cihetine yöneldiğini görmek, hacca gitmeye delâlet eder.

Rüyayı gören kadın ise, bu rüya, onun kocaya gitmesine tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada siyah ve dişi bir katıra bindiğini görmesi, mal sahibi zengin ve kısır bir kadına işarettir.

Rüyada katıra dönüştüğünü görmek, makam ve rütbesinden azledilmeye yorulur.

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