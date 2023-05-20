Rüyada kavun görmek ne anlama geliyor? Rüyada kavun görmek neye işaret?

Rüyada kavun görmek yaşamınızda önemli değişiklikler olacağına yorumlanır.
Rüyada elini semaya uzatıp bir kavun aldığını görmek, mülke ve nimete mâlik olmaya delâlet eder.
Rüyada tamamen yetişmiş kavun görmek, vücudun sıhhatına işarettir.
RÜYADA KAVUN GÖRMEK
Kavun rüyası, üzüntü, keder, gam ve hastalık çeken bir kimseye tabir olunur.
Rüyada kavun gören kimseye, çaresi ve akıbeti bilinmeyen bir gam isabet eder.
Zindanda olan bir kimsenin rüyada kavun yediğini görmesi, hapisten çıkacağına yorulur.
Rüyada kavun tarlası görmek, evhamlı birtakım insanlara delalettir.
Rüyada kavun görmek, işsizliğe de tabir olur.