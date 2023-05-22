Rüyada kaya görmek ne demek? Rüyada kaya görmek neye işaret?

Rüyada kaya görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada kaya görmek ne demek? Rüyada kaya görmek neye işaret?

Rüyada kaya görmek kişinin daha anlayışlı biri olacağına işarettir.

Rüyada kaya görmek sabırlı ve şerefli bir kadına delalet eder.

Rüyada kaya görmek uzun ömre tabir edilir.

RÜYADA KAYA GÖRMEK

Rüyada beyaz bir taş düştüğünü görmek, güzel huy sahibi bir kimse ile dost olmaya ve ondan gelecek hayır ve menfaata yorumlanır.

Rüyada bekâr bir kimsenin rüyada ata biner gibi bir taşın üstüne çıktığını görmesi, yakında evleneceğine işarettir.

Rüyada şehir içinde görülen büyük taşların çokluğu, o şehir halkı için ucuzluğa ve bolluğa delalettir.

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