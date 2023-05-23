Rüyada kebap görmek ne demek? Rüyada kebap görmek neye işaret?

Rüyada kebap görmek kolay yollardan para kazanmaya işarettir.

Rüyada kebap yemek önemli bir hastalığa delalettir.

Rüyada kebapçı görmek zulme yorumlanır.

RÜYADA KEBAPÇI GÖRMEK

Rüyada kebapçı görmek, yaraları ameliyat eden doktor ve tabibe tabir olunur.

Rüyada kebapçı görmek ferahlığa, bekâr kimselerin evlenmesine, evlilerin yeni bir çocuğu olmasına delâlet eder.

Kişinin rüyada kebap şişi görmesi, devlet kapısında işinin görülmesine, hayır , rızık ve rahatlığa vasıta olmaya alâmettir.

Kişinin rüyada kebap görmesi, geçimi hakkında müjdedir.

RÜYADA KEBAP GÖRMEK

Rüyada pişmemiş kebap görmek, çocuğu tarafından zuhur edecek bir kedere işarettir.

Rüyada kebap edilmiş etlice yağlı kuzu görmek, çok mala; zayıf kuzu, az mala ve güçlükle elde edilecek rızka tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada kızartılmış kuzu kebabı yediğini görmesi, evladının kazancını yemeye delâlet eder.