Rüyada kefen görmek ne anlama geliyor? Rüyada kefen görmenin tabiri nedir?

Rüyada kefen görmek, bir doğum ya da ölüm haberi geleceğine yorumlanır.

Rüyada kendisini kefen içinde görmek, iş hayatında başarılı olacağına işaret eder.

Bir başkasını kefen içinde görmek, bir kimsenin ölüm haberini alacaksınız demektir.

Rüyada kefen soyucuyu görmek, haram mala delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ölülerin kefene sarıldığı gibi kefene sarıldığını görmesi, ecelin kapıda olduğuna işarettir.

Kefen, avret yerini örtmeye de delalettir. Yine kefen rüyası, işlerini gizli tutmaya veya bekâr için dengi ve emsali olmaya bir kimseyle evlenmeye tabir edilir.