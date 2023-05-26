Rüyada kerpiç görmek neye işaret? Rüyada kerpiç görmek ne demek?

Rüyada kerpiç görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada kerpiç görmek neye işaret? Rüyada kerpiç görmek ne demek?

Rüyada kerpiçten yapılmış bir ev görmek kız çocuğu olacağının habercisidir.

Rüyada kerpiç görmek mala işarettir.

Rüyada görülen kerpiç, rüya sahibinin kadir ve miktarına göre, yüz veya bir, yahut on dirhem ile tâbir olunur.

Rüyada henüz binaya konmamış kerpiç görmek mala; binaya konmuş kerpiç iyi amele ve dine delâlet eder.

RÜYADA KERPİÇ GÖRMEK

Rüyada binada olan kerpiçleri görmek, rüya sahibinin yakınlarına ve çocuklarına tabir olunur.

Rüyada binadan bir kerpicin düşmesi, orada bulunan bir hastanın ölümüne veya orada meydana gelecek perişanlığa yorumlanır.

Rüyada kendisinin kerpiç yaptığını görmek, mala, mülke ve rızka işarettir.

Yine rüyada kerpiç yaptığını görmek, rüya sahibinin erkek çocuklarının çok olacağına alâmettir.

Rüyada kerpiçten bir bina yaptığını görmek, halk üzerine reis olmaya tabirdir.

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