Rüyada keten görmek neye işaret? Rüyada keten görmek ne demek?

Rüyada ketenli bir şey giymek işlerinizde başarılı olacağınıza işarettir.
Rüyada keten giymek kişinin zengin olacağına delalet eder.
Rüyada keten giydiğini görmek helal ve iyi paraya yorumlanır.
Rüyada keten görmek birikmiş paraya işarettir.
RÜYADA KETEN GÖRMEK
Rüyada keten görmek, rızık ve nimete de tabir edilir.
Rüyada keten bitkisini söken adamı görmek, işleri bozmaya, yer değiştirmeye, söz götürüp getirmeye delâlet eder.
Rüyada ketenci görmek, zillete ve kadınlara düşkünlüğe alâmettir.
Rüyada ketenciyi görmek, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya yorulur.