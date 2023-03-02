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Rüyada kılıç görmek ne demek? Rüyada kılıç görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kılıç görmek, hayatında güzel şeylerin olacağının habercisidir.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:52
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Rüyada kılıç görmek ne anlama geliyor

Rüyada kılıç görmek ne demek? Rüyada kılıç görmek ne anlama geliyor?
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Rüyada kılıç görmek hayatınızla ilgili planları yakın zamanda gerçekleştirmek için harekete geçeceğiniz anlamına da geliyor.

Rüyada kılıç kullanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makamlara geleceğine işarettir.

Rüyada kılıçla vurmak, bir arkadaşınızın yardımına koşacağınıza delalettir.

RÜYADA KILIÇ GÖRMEK

Rüyada görülen kılıç, çocuğun, devlet reisinin ve mülkün habercisidir.

Rüyada kılıç takındığını görmek, yüksek bir memuriyete yorumlanır.

Rüyada keskin, parlak ve güzel bir kılıç görmek, Hak söze ve güzel hitabete delâlet eder.

Rüyada hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görmek, bir kız çocuğu ile tâbir olunur ve hanımı kız doğurur. Bunun tersi zevcesi kını içinde bir kılıç verse, o kişinin bir erkek çocuğu dünyaya gelir.

Rüyada, demir, bakır, kalay ve ağaçtan dört kılıç taktığını görmek, evliler için dört tane erkek çocuğun olmasına delâlet eder.

Demir kılıç, o çocuklardan birinin şecaatli, cesur ve bahadır olmasına, bakır kılıç onlardan birisinin zengin ve bol rızıklı olmasına, kalay kılıç, onlardan birisinin fena tabiatlı olmasına ve ağaç kılıç da o çocuklardan birisinin münafık olmasına alâmettir.

Rüyada elinde düşman kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu görmek, düşman üzerine zafer bulmaya delâlet eder.

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