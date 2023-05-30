Rüyada kırlangıç görmek ne demek? Rüyada kırlangıç görmenin anlamı nedir?

Rüyada kırlangıç görmek uzun zamandır haber alamadığınız bir kimseyle karşılaşacağınız demektir.

Rüyada kırlangıç görmek sevdiklerinizi çok üzeceğinize yorumlanır.

Rüyada kırlangıç kuşu görmek, sevinçli habere ve müjdeye; bereketli ve kerim bir kimseye delâlet eder.

Rüyada kırlangıç kuşu, kadın ve okuyan çocuğa işarettir.

Rüyada kendi evine kırlangıç kuşlarının dolduğunu görmek, helâl mala tabir olunur.

Rüyada kırlangıç kuşuna bir faydası dokunduğunu gören, bir ahbaba veya arkadaşa faydalı olmaya yorumlanır.

Rüyada kadınların kırlangıç kuşu görmeleri, hayır ve berekete işarettir.

Kırlangıç, emin, itimat edilir, evi için idareci ve tedbirli bir hanımla evlenmeye de alâmettir.