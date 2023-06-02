Rüyada kolye görmek ne demek? Rüyada kolye görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kolye görmek sevince işarettir.

Kadının rüyada kolye görmesi, onun süs eşyası ve cevher satan bir kimseden meydana gelecek kız çocuklarına delâlet eder.

Eğer rüyada kadının gördüğü gerdanlık mücevherden ve kıymetli taşlardan olursa, o kadın kadri yüce bir adamla evlenir ve ondan erkek çocuklar doğurur ve muradının incisini elde eder.

Erkeklerin rüyada gerdanlık görmesi, boğmaca hastalığına alamettir.

Rüyada kolye görmek insanlar tarafından saygı duyulacağına, sevilen bir kimse olduğunuza yorumlanır.

Rüyada kolye hediye etmek aşık olacağınıza tabir edilir.