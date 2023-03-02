Rüyada koyun görmek ne anlama geliyor? Rüyada koyun görmenin tabiri nedir?

Rüyada koyun görmek bir kadına işarettir. Bir kimsenin rüyada koyunlara rastladığını ve onlara malik olduğunu görmesi, büyük bir ganimete delâlet eder.

Rüyada bir koyuna rast geldiğini görmek, bir kadın almaya alâmettir.

Rüyada, bir koyunun kendi önünde yürüdüğünü fakat ona yetişemediğini görmek, bir kadının peşine düşmeye ama onu almaya muktedir olamamaya delalettir.

RÜYADA KOYUN GÖRMEK

Rüyada bir koyunu sağdığını ve onun sütünü içtiğini görmek, o sene içinde çok hayra ve nimete ermeye işarettir.

Rüyada bir koyun bulduğunu görmek ve ona mâlik olmak, velayet, başkanlık, mülk, hüküm ve nimete tabir edilir.

Rüyada dişi bir koyuna bindiğini gören kimse, muradına erişir ve eline çok nimet geçer. Rüyada toplu halde koyun sürüsü görmek, sevincin ve saadetin devamına delâlet eder.

Rüyada koyun sağmak rüyayı görenin, o sene için hayırlı bir iş yapacağı demektir.