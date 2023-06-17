Rüyada lahana görmek ne demek? Rüyada lahana görmek neye işaret?

Rüyada lahana görmek hayatınızda bazı sıkıntılar yaşayacağınıza işarettir.
Rüyada lahana görmek aşk yaşamınızda bazı değişiklikler olacağına delalet eder.
Rüyada lahana yediyseniz ve evliyseniz aldatılacağınıza yorumlanır.
RÜYADA LAHANA GÖRMEK
Rüyada lahana görmek, gizli mala ve rüya sahibinin sırrına tabir edilir.
Rüyada lahana yapraklarının sararmış olduğunu görmek, hastalık demektir.
Lahanayı alıp keserek yediğini görmek, âlemin sırrına vâkıf olmağa çalışmaya işarettir.
Rüyada asma, üzüm ve lahanaları pazara götürdüğünü görmek, şiddet ve meşakkata delâlet eder.