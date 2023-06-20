Rüyada leylek görmek ne demek? Rüyada leylek görmek neye işaret?

Rüyada leylek bilgili, nazik, sakin, dengeli, iyi niyetli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanır.

Rüyada uçan bir leylek görmek çok güzel haber alınacağına işarettir.

Rüyasında leylek gören için bu rüya, seyahat demektir.

Rüyada leylek görmek, evlilik veya çok iyi arkadaş edineceğine delalet eder.

Kişinin rüyada leylek görmesi, toplantı ve ortaklığı seven ve o arzuda bulunan birtakım adamlara tabir olunur.

RÜYADA LEYLEK GÖRMEK

Rüyada evinin damına bir leyleğin konduğunu görmek, şöhret ve şanı büyük bir kimsenin misafir olacağına anlamlandırılır.

bir leyleği öldürdüğünü görmek, amansız bir düşmanı kahretmeye işarettir.

Rüyada bir leylek tutup evine götürdüğünü görmek, asil ve nesebi güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.