Rüyada mahkeme görmek ne anlama geliyor? Rüyada mahkeme görmek ne demek?

Rüyada mahkeme görmek çok hayırlı işlere tabirdir.

Rüyada ceza mahkemelerini görmek ise, sıkıntıya yorulur.

Rüyada mahkeme görmek şiddette de işaret eder.

Rüyada mahkemede dinleyici veya şahit olarak bulunmak sizi heyecanlandıracak olaylarla karşılaşacağınıza delalettir.

Rüyada mahkeme görmek arkadaşlarınızın başınıza sıkıntı açacağına anlamlandırılır.

Rüyada kendisine bir davetiye geldiğini görmek, sevindirici bir habere işarettir.

Mahkemeye gittiğini ve hakimin huzuruna çıktığını görmek, işlerin selameti demektir.