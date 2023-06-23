Rüyada makyaj görmek neye işaret? Rüyada makyaj görmek ne anlama geliyor?

Rüyada makyaj genel olarak iyiye işaret edilmez.
Rüyada makyaj görmek aldatmaya, kandırmaya delalet eder.
Rüyada makyaj yapan kimse aldatacak olan da o kimsedir.
Makyaj yapan tanınmıyorsa yabancı biri tarafından kandırılacaktır.
Rüyada makyaj görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.
Rüyada makyaj genel olarak iyiye işaret edilmez.
Rüyada makyaj görmek aldatmaya, kandırmaya delalet eder.
Rüyada makyaj yapan kimse aldatacak olan da o kimsedir.
Makyaj yapan tanınmıyorsa yabancı biri tarafından kandırılacaktır.