Rüyada merdiven görmek neye işaret? Rüyada merdiven görmek ne demek?

Rüyada merdiven görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.

Rüyada merdiven görmek neye işaret? Rüyada merdiven görmek ne demek?

Rüyada merdiven görmek güzel bir iş yapılacağına işarettir.

Rüyada merdiven görmek üst makamlara ulaşmaya delalet eder.

Rüyada merdiven inmek çok önemli bir fırsat kaçırmaya yorumlanır.

Rüyada merdiven görmek hasmının onu mağlup edeceğine tabir olunur.

Rüyada merdiven görmek, işlerde selamete, iyilikle emretmeye, kötülüklerden de men etmeye alâmettir.

Rüyada hasta bir adamın merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi, ömrünün tamam olduğuna yorulur.

Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kötülüklerden kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde işarettir.

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