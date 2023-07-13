Rüyada mermer görmek ne anlama geliyor? Rüyada mermer görmek ne demek?

Rüyada mermer görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada mermer görmek ne anlama geliyor? Rüyada mermer görmek ne demek?

Rüyada mermer görmek başarıya ulaşılacağına delalet eder.

Rüyada mermer görmek güzel dostluklara işarettir.

Rüyada mermer gören kişi bekar ise evleneceğine alamettir.

Rüyada mermer görmek, ferah, sevince ve rızka tabir olunur.

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