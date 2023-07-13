Rüyada mesaj geldiğini görmek ne anlama geliyor?

Rüyada mesaj geldiğini görmenin olumlu ve olumsuz anlamları vardır.

Rüyada mesaj geldiğini görmek ne anlama geliyor?

Rüyada mesaj aldığını görmek kişinin hayatında bazı değişikliklerin olacağına delalet eder.

Rüyada mesaj aldığını görmek güzel olayların yaşanacağına işarettir.

Rüyada mesaj yolladığını görmek sıkıntıların, problemlerin doğabileceğine yorumlanır.

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