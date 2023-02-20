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Rüyada mezar görmek ne anlama geliyor? Rüyada mezarlık görmek neye işaret?

Rüyada mezar veya mezarlık görmek genel olarak ölüme ve hapishaneye yorulur.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:19
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Rüyada mezar görmek ne demek. Rüyada mezarlık görmek

Rüyada mezar görmek ne anlama geliyor? Rüyada mezarlık görmek neye işaret?
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Rüyada mezar ve mezarlık görmenin birçok anlamı var. Rüyada mezarlık görmek günahlar için tövbe edileceğine yorumlanır.

Eğer kişi kendisinin ölümünü görüyorsa bu da kişinin uzun bir ömrü olacağına işarettir.

Bir ölüyü ağlarken görmek ise iyi ve güzel şeylerin olacağına delalet eder.

Rüyada kişi mezar kazdığını görüyorsa o kişinin öleceğine tabir edilir.

RÜYADA KENDİ EVİNDE ÖLÜ GÖRMEK

Rüyada ölüye bir şey vermek ya dalamak ev ve iş yaşamında bereketli şeylerin olacağına işarettir.

Kişi rüyasında kendi evinde ölü görüyorsa hayallerine kavuşacağına yorumlanır.

Eğer rüyanızda eski mezar görüyorsanız sevdikleriniz tarafından terk edileceği anlamına geliyor.

Eğer rüyayı gören kişi yeni evlenmişse o kişinin dul kalacağına işarettir.

Rüyada mezar görmek, hapse, hapishane de kabre delâlet eder. Çünkü hapishane canlı adamın kabri gibidir. Rüyada bir mezar yaptığını görmek, ev tamirine işarettir.

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