Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmenin anlamı nedir?

Rüyada mezarlık görmek eskiyle vedalaşmayı işaret etmektedir. Rüyada görülen mezarlık bir sonu temsil eder. Peki, rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmenin anlamı nedir?

Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmenin anlamı nedir?

Rüyada mezarlık görmek kişinin bazı durumlarla vedalaşarak son noktayı koyacağına delalet edebilir. Rüyada mezarlık doğum ve ölüm temalarını içerir. Peki, rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmenin anlamı nedir?

RÜYADA MEZARLIK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada mezarlık sembolik olarak eskiyle vedalaşmak ve eskinin atılması ile ilgilidir. Bu yüzden bazen mezarlık son noktanın koyulduğu ya da son sözün söylendiği bir mekanın temsilcisidir. Fakat yine de mezarlık her zaman bir mekanı temsil etmez, bazen bu sonla ilgili bir bilgi içerir.

Mezarlık rüyaları genellikle gecenin karanlığı ve karamsarlık anımsatan rüyalardır. Bu rüyalar bize matem, kötümserlik, ölüm ya da yok oluş korkusu, huzursuzluk ve karamsarlık gibi negatif duyguları anımsatır. Bu rüyayı görenin bazı korkuları vardır ve bu korkularla yüzleşmeye gider.

Mezarlık rüyaları bazen kaybettiklerimiz ve yitirdiklerimizin hatırlanması ve duyulan hüzünle de ilgili olabilir.

Rüyada mezarlık aynı zamanda dönüşümlerin ve değişimlerin olduğu mekanların simgesidir. Topraktan yaratılan insanın tekrar toprağa dönmesi ve doğum-ölüm temasının içerildiği rüyalardır.

Rüya tabiri sembolik dilinde doğum her zaman başlangıç ölüm ise bitiştir. Mezarlık ise bu başlangıç ya da bitişin yapılacağı önemli bir mekandır.

Rüyada mezarlığa giden yok olmuş, eskimiş ya da geçmişte kalmış bir şeylerle tekrar yüzleşir ya da karşılaşır. Bazen bu rüya hala geçmişe set çekememek ya da inkar mekanizmasından çıkamamakla ilgilidir.

Rüyasında sürekli mezarlığa giden kişiler artık hayatlarından bir şeyleri çıkarmanın zamanı geldiğini anlamalıdır.

Rüyada mezarlığa gitmek bazen geçmişte yapılan hataların anımsanması ya da duyulan pişmanlıklarla ilgilidir. Rüyasında bir mezarlığa giden bazen geçmişle yüzleşir bazen de kendi tarafından sonu getirilmiş bir eserle karşılaşır ve pişmanlık duyar.

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