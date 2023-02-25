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Rüyada misafirliğe gitmek ne anlama geliyor? Rüyada misafir gelmesi ne demek?

Rüyada misafirliğe gitmenin, misafirin gelmesinin birçok anlamı bulunuyor. Peki rüyada misafirliğe gitmek ne anlama geliyor? Rüyada misafir gelmesi ne demek?

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:00
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Rüyada misafirliğe gitmek ne anlama geliyor?

Rüyada misafirliğe gitmek ne anlama geliyor? Rüyada misafir gelmesi ne demek?
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Rüyada tanımadığı veya iyi duygular beslemediği kimselere misafir olması yine sevmediği bir kişi tarafından rahatsız edileceğine işarettir.

Rüyada hanesine bir misafirin geldiğini görmek, bir erkek çocukla müjdelenmeye yorumlanır.

Evinde hamile hanım bulunmayan kimsenin rüyada misafir geldiğini görmesi, tez zamanda kavuşacağı rızka delâlet eder.

RÜYADA MİSAFİR GÖRMEK

Rüyada misafir görmek, keşif ve ihbara, uzaklardan gelecek bir habere de işarettir.

Öte yandan kişinin rüyada misafirhane görmesi, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya delâlet eder.

Bazı kere de misafirhane görmek, açlığa ve nefsini şehvetlerden men etmeye işarettir.

Misafirhane evlenmekten kaçınmaya ve tenhaları mekan edinmeye de tabir edilir.

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