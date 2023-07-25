Rüyada müftü görmek neye işaret? Rüyada müftü görmek ne demek?

Rüyada müftü görmek rüya sahibinin dostluk kazanacağına işarettir.
Rüyada müftü gröemk akıl ve itibar sahipliliğine delalet eder.
Rüyada bir şehrin müftüsünü görmek, cemaate ve din bütünlüğüne alamettir.
Rüyada müftü görmek yüksek makam demektir.
Rüyada müftü görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.
Rüyada müftü görmek rüya sahibinin dostluk kazanacağına işarettir.
Rüyada müftü gröemk akıl ve itibar sahipliliğine delalet eder.
Rüyada bir şehrin müftüsünü görmek, cemaate ve din bütünlüğüne alamettir.
Rüyada müftü görmek yüksek makam demektir.