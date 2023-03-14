Rüyada nehir görmek ne anlama geliyor?

Rüyada nehir görmek size yardımı dokunacak iyi niyetli bir insanla tanışacağınız demektir.

Rüyada nehirde yüzdüğünü görmek, işinizde makam ve yetki sahibi bir kimseden yardım alacacağınıza yorumlanır.

Kişinin rüyada nehir görmesi, kadri yüce, şanı büyük ve temiz, salih bir zata delâlet eder.

RÜYADA NEHİR GÖRMEK

Rüyada cennet nehirlerinden birini görmek ve suyundan içmek, ilme, Kur'an-ı Kerim'e, hayır ve salâha, sürür ve sevince işarettir.

Rüyada nehir görmek, keskin zekaya ve geniş rızka delalettir.

Rüyada kendi evinin içine safi ve berrak bir nehir aktığını görmek, işlerde kolaylığa, mal, servet ve rızka tabir edilir.

Yine rüyada berrak nehir görmek, salih amele ve devamlı olan rızka işarettir.