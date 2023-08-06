Rüyada ok görmek ne demek? Rüyada ok görmenin anlamı nedir?

Rüyada ok görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Rüyada ok görmek ne demek? Rüyada ok görmenin anlamı nedir?

Rüyada ok görmek başka memleketlere gönderilen elçilere veya mektuba işarettir.

Rüyada ok görmek, düşmana galip gelmeye, zafer ve müjdeye delâlet eder.

Rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görmek, mala yorumlanır.

Kadının rüyada ok görmesi, kocası ile tâbir olunur.

Rüyada ok atarak hedefe isabet ettirdiğini görmek, rüya sahibi eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğun erkek olacağına alamettir.

Rüyada bir kimsenin okçuyu görmesi, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve Allah'ın emrince mal taksim etmeye yorulur.

Bir kimsenin rüyada ok kılıfı görmesi, saliha bir kadınla evlenmeye veya sır ve mal sahibi emin bir zata işaret eder.

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