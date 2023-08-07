Rüyada okul görmek ne demek? Rüyada okul görmek neye işaret?

Rüyada okul görmek kültür bakımından zengin olunacağına işarettir.
Rüyada okul görmek hatalı davranışlara delalet eder.
Rüuada okul görmek öğrenilecek yeni bilgilere alamettir.
Rüyada okul görmek kişinin hayatında yeni yönlerin doğucağına yorulur.
Rüyada okul görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.
Rüyada okul görmek kültür bakımından zengin olunacağına işarettir.
Rüyada okul görmek hatalı davranışlara delalet eder.
Rüuada okul görmek öğrenilecek yeni bilgilere alamettir.
Rüyada okul görmek kişinin hayatında yeni yönlerin doğucağına yorulur.