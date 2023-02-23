Rüyada saat görmek ne demek? Rüyada saat görmenin anlamı nedir?

Rüyada saat görmek, kötü haberlerin geleceğinin habercisidir. Rüyada saat ayarlamak yaşamının düzene girmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada saatin sesini duymak bir bir çağrıya işarettir.

Rüyada masa veya duvar saatinin çalışması aile yaşamının iyi olacağına delalet eder.

RÜYADA SAAT GÖRMEK

Rüyada kol saati veya cep saati özel işlerinizin karışık olduğuna yorumlanır.

Rüyada saatin durduğunun ve çalışmadığının görülmesi bazı problem ve sorunların olacağına işarettir.

Rüyada bir saatin tık tık vurduğunu görmek, zamanın akışına işarettir.

Rüyada saat görmek, bahtın ve talihin güzelliğine de delâlet eder.