Rüyada saray görmek ne demek? Rüyada saray görmenin tabiri nedir?

Rüyada saray görmek mal varlığına, mutluluğa, huzura ve zenginliğe işarettir.

Genç bir erkek rüyasında saray görürse içindeki çabalardan dolayı umulmadık bir ödüle sahip olacağı şeklinde yorumlanıyor.

Orta yaşlı biri rüyasında saray görürse çok para kazanacağı şeklinde tabir edilir.

Bir kadın rüyasında saraya görürse kişinin çok mutlu olacağı ve zevk alacağı bir toplantıya katılacağına delalet eder.

Eğer rüyasında sarayların içinde insanların olduğunu görüyorsa bir devlet işine gireceğine işarettir.