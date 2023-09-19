Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret?

Rüyada sarnıç görmek, dört anlama gelir:

a) Evlilik

b) Cüzdan,

c) Hazine,

d) Sandık.

Rüyada sarnıç içinde, yağ, bal veya süt olduğunu görmek, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya faydalı şeylerin çoğalıp artmasına delâlet eder.

Yine sarnıç rüyası, güç şeyleri kolaylaştırmaya, şerefe, yükselmeye, şöhrete, korku ve şiddetten emin olma anlamına gelir.

Rüyada cami sarnıcı görmek, caminin imamına, han ve tekkelerin sarnıcı da onların bakıcılarına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada suya kanmış olduğunu ve sarnıcı bulunduğunu görmesi, dünyayı ahirete tercih etmeye veya ilmiyle amel etmeyenler gibi olmaya delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, yağmur yağmamasına, kuraklık sebebiyle para sarf edilmesine işarettir.

Su sarnıcı içinde zeytin yağı görmek, sarnıç sahibinin zenginliğine delâlet ettiği gibi, zeytin yağı sarnıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacağına ve zor ele geçeceğin işarettir.